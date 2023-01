Head und, nahkhiir! Talveund magavat looduskaitsealust tiivulist puudutada ei tohi

Talvituva nahkhiire ainevahetus ja südamelöögid aeglustuvad ning kehatemperatuur langeb, loom on justkui väga sügavas unes. Nahkhiir võib talvitumisel kaotada veerandi kuni poole oma kehakaalust. Selleks, et talvitumine hästi läheks, on vaja ühtlase temperatuuriga ruumi, kus ei ole külma tõmbetuult, kuid on parajalt niiskust, pimedust ja rahu.