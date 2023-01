Äsja kohtus looma julma kohtlemise eest süüdi jäänud tõsielutäht otsib juba uut ohvrit

Sotsiaalmeedias levib hoiatus Läti rotveilerikasvatajalt, kes jagab neiu pilti ja paneb inimestele südamele: „Ära müü! Ta saatis mulle hiljuti sõnumi ja otsis kutsikat, ütlemata sõnagi, et meie X-poiss suri juba augustis tema süü tõttu!“

Ajaleht Pealinn kirjutab, et Ehalaan jättis Xanderi-nimelise koera abitusse seisundisse ja kohtles teda julmal viisil. Koeral puudus vesi ja toit, põrandal vedelesid koera jaoks eluohtlikud ravimid, samuti oli koer korterisse oksendanud, põrandal olid väljaheited. Loomal oli ligipääs lõhnaõlidele ja kodukeemiale ja tal oli kaelas valu põhjustav ogadega kaelarihm.

Pärast Paljassaare varjupaika toimetamist selgus, et koer on toitunud riietest, ravimitest ja kodukeemiast. Kaks päeva hiljem toimetati koer tema tervisliku seisundi tõttu operatsioonile loomakliinikusse, kus ta ka suri.

Tundub, et Leila kinnisideeks on just rotveilerid. Ka Xander oli seda tõugu koer, kes vahel nälja ja väärkohtlemise tõttu väidetavalt ka inimesi ründas.