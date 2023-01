700 euro eest ostetud koerale eluaegseks hooldajaks? Pidamatuseprobleemiga kutsikat ootab tume tulevik

Kui Helen möödunud aasta augustis pärast pikka planeerimist oma perre lemmiku otsustas võtta, ei teadnud ta, millised katsumused teda ees ootavad. Internetist jäi silma buldogi-laadne pesakond ja seegi, et müüjal on loomade aretamise kogemust juba 12 aastat. See, et pealtnäha terve, 700 eurot maksnud koera hooldamisest saab täiskohaga töö, ei tulnud talle mõistagi pähegi - nagu seegi, et mitme erineva nime all esinev müüja tegelikult Eesti Kennelliidust välja visatud on.