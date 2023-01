Kas saad aidata? Postikana veider naeratus pole tingitud rõõmsast tujust, vaid tervishädast

Postikana on juba 8 kuud hoiukodus olnud ja peaaegu juba valmis koju minemiseks. Ühe tavalise tervisekontrolli ajal tuli jutuks tema naljakas komme suud lahti unustada ja „naeratada“ ja kui hästi tal läheb. Arst muigas lahkelt, aga vaatas talle igaks juhuks suhu ja ninna. Ja siis muutus ta tõsiseks. Ta ütles, et Kana ei saa nina kaudu üldse hingata - seal on mingi kogu ees.

Selleks, et teada saada, mis tal ninas on, on vaja talle teha ninauuring. Uuring tehakse täisanesteesiaga ja masinaga, mida on Eestis vaid mõned. Odav ega lihtne see ilmselt olema ei saa.