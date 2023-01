VIDEO | Julmur katkus harakalt suled, linnu taastumine on vaevaline ja aeganõudev

Novembri lõpus jõudis ühingu vabatahtliku Annika juurde õnnetu saatusega noor harakas. Keegi oli linnu kõik tiivasuled kääridega ära lõiganud ning sabasuled välja tõmmanud. Samuti olid tema vasaku jala varbad vales asendis ning peas ja nokal haavad.

Miks inimene linnu sulgedega nii tegi, pole teada. Külla aga soovib ühing jagada, mida sulgede lõikamine ühele linnule tähendab.

Lindude suled ei kasva järjepidevalt nagu inimese juuksed. Kui sulg on otsast kahjustunud, tuleb oodata, kuni see vahetub loomulikul teel. Lindudel on oma kindel sulevahetusperiood, mil paralleelselt mõlemal tiival vahetuvad suled peegelpildis. Sedasi paarikaupa uusi sulgi kasvatades säilib linnu lennuvõime.

Vareslastel on sulevahetusperiood enamasti kevadest sügiseni. Seega on harakal ees veel väga pikk periood ootamist, et saada tagasi oma lennuvõime ja vabadus.

Hetkel elab harakas ühingu teise vabatahtliku Johanna juures ning kannab nime Paula. Seal õpib ta tasa ja targu oma vales asendis varvastega elama. Krussis varbad aitas sirgemaks saada „papu“ ning nüüdseks treenib lind oma varbaid juba okstel istudes ja turnides. Varbad on sirgemad kui varem, kuid mitte ideaalses asendis.

Ühest küljest annab hoiukodus pikaajaline taastumine võimaluse turvaliselt harjuda eluga, kus üks jalg vajab teisest rohkem tähelepanu. Kuid see ei kaalu kuidagi üles asjaolu, et lind peab ühe inimese mõtlematu teo tagajärjel veetma pika perioodi oma elust täiesti ebaloomulikus elukeskkonnas ja ilma liigikaaslasteta.

Vabatahtlikud annavad parima, et hoiualustel oleks võimalikult stressivaba ja loomuomane keskkond, kuid paratamatult kaasneb vangistuses elamisega metsloomale stress. Seetõttu on nad eriti uhked, et vaatamata nukrale olukorrale on Paula kasvatanud omale täiesti eeskujuliku saba!

Eesti Metsloomaühingu tegemisi saab toetada järgnevalt:

Toetuse võib saata pangakontole:

EESTI METSLOOMAÜHING, EE952200221067573100

SWIFT/BIC kood: HABAEE2X

Selgituseks: „Metsloomade abistamiseks!“