Eksootiliste loomadega kaubitsemine mõjub laastavalt: metsloomade populatsioon väheneb katastroofiliselt

Näiteks üheks palju kahju tegevaks liigiks on jänes. USA-s Floridas on suureks probleemiks püütonid, kes on ennast hästi sisse seadnud ja asunud välja suretama kohalikke liike. Seetõttu on peaaegu Floridast kadunud pesukarud, opossumid ja punailvesed. Kohalikul tasandil on väljasurnud juba mitmed jänese liigid ja rebased. Euroopas on suureks probleemiks saanud pesukarud ja näiteks ka punakõrv-ilukilpkonnad. Eestis oleme oma vitsad kätte saanud nii ameerika naaritsaga kui ka kährikuga.