Asjad liiguvad vaid halvemuse suunas! Ketikoerte kurvad saatused murravad loomakaitsjate südamed

Aseris elanud suurt kasvu koer oli nähtavalt vanake. Tema tagajalgadel olid ilmselt ealised probleemid, mis kindlasti vajavad veterinaari külastamist ja võimalik, et ravi. Tema kuut oli liiga väike, tema karvastik pole kindlasti selline, millega vapralt istuda miinus 20 kraadiga lumehanges.

Ümbruses maas vedelesid kondid, kausis lumesulavesi. Ilmselt süüa saab, sest keha konditsioon nälgimisele ei viita. Samas kogu aeg ketis istuv koer ei kuluta ka palju energiat. Tavaliselt, kui mingi lobi aeg-ajalt ette viiakse, siis koerad paistavadki pigem üle- kui alakaalus, eriti vanemaealised.

Garaažid, mille juures see vaene loom ööpäevaringselt kaelas jämedat ketti lohistab, asuvad eemal kõigest muust. Ongi ainult need garaažid ja üks elav eakas hing.

Loomakaitse liit, kes peatselt kavatseb välja tulla petitsiooniga ketikoerte kaitseks, toonitab:

Ketis või miinimumnõudeid täitvas aedikus peetavate koerte probleem on väga mitmekihiline ja kõige kriitilisem ei ole mitte koerte piiramine, vaid see, et nad on tihtipeale lõastatud / eraldatud mingi objekti või kinnisvara territooriumile, kus inimesed ei ole püsivalt kohapeal.

Sotsiaalne isoleeritus on kodukoera heaolu suurimaid riskitegureid. Isegi, kui vastutav inimene või omanik külastab selliselt peetavat koera kaks korda ööpäevas, on suur risk, et märkamata jäävad võimalikud veterinaarsed probleemid või koera heaolu seisund.

Kardetavasti inimesed, kes hoiavad koera mingi objekti valvurina, ei tunneta kodukoera, kui kognitiivset ning põhiemotsioone tajuvat elusolendit ja isegi vastavate ettekirjutuste puhul ei paku koerale elementaarset keskkonnarikastust, positiivsel kinnistamisel põhinevat treeningut, sotsialiseerimist või ka võimalike haiguste varajast märkamist.