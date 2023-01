Raplamaal auto alla jäänud hunt kadus müstilisel kombel

„Looma juures olid seisma jäänud murelikud möödujad, kui saabusid kaks meest ja kõik inimesed laiali saatsid öeldes, et loomaga tegeletakse. Lisaks väideti, et juba on vastavaid ametkondi teavitatud ja selle tõttu sõitsid kohapeal olnud inimesed ära. Üks mees oli olnud noorem, teine vanem. Kohale sõitsid nad beežika sõiduauto ja sinepikarva maasturiga,“ kirjeldas ühing sotsiaalmeedias.