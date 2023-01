Kas saad aidata? Valuravi Lotat ei päästa, vaja on täiendavaid uuringuid

Lota jõudis Pesaleidjasse juba hulk aega tagasi Narvast. Ehkki ta on juba seeniorkiisu, on iga hing oluline ning nii vajabki Lota tänaseks abi.

Tavapärasel rutiinsel hambaarsti käigul sai tehtud kopsuröntgen ning juhuleiuna avastati, et Lota selgroog vajab tegelemist. Nimelt leiti selgroo lülide vahel spondüloosi ehk lülide jäikuse koldeid ja lülivahede kitsenemist. Võib aimata, et see teeb Lotale ka liiga ning nii saab ta kord kvartalis valuravi, kuid see ei ole jätkusuutlik..

Vabatahtlikud tahavad Lotaga pöörduda kindlasti nii ruttu kui võimalik erialaspetsialisti poole, kes kinnitaks või lükkaks ümber saadud diagnoosi, teeks vajalikud uuringud ning annaks edasised juhised, et Lotal oleks võimalikult mugav ja täisväärtuslik oma pensionipõlve veeta.. selline imearmas kass nagu Lota seda ju ometi väärib?



Eelnev visiit arstile oli suurusjärgus 350 eurot, kuid erialaarstile saamine ja uuringud on oluliselt kulukamad - orienteeruv lõppsumma ulatub 900 euroni. Pesaleidja on annetustel põhinev organisatsioon ning sellist tagavara neil taskust võtta kohe kuidagi ei ole.



Kui arvad, et saaksid teha heateo ning aidata Lota valuvabama elu suunas sammuke, siis palun tee oma valik alljärgnevast:



Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata meie kodulehel olevate pangalinkide abil https://www.pesaleidja.ee/anneta/



Ühekordset annetust on lisaks võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!



Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „LOTA“!



PS! Annetustest saadud raha kasutatakse 100%-liselt kodutute loomade abistamiseks.