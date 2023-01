Hanguga pähe ja „merekooli“: Kesk-Eesti laudas tapetakse järjepidevalt kodutuid kasse

MTÜ-le on teatatud vähemalt 15 kassist, keda niisugune saatus on tabanud.

„See ei ole kuulujutt, vaid seda on kinnitanud meile üks inimene, kes seal laudas töötab ja kassidest hoolib,“ kinnitab MTÜ sotsiaalmeedias. „Meie vabatahtlikule, kes läks appi kiisusid päästma, tuldi samuti hanguga kallale. Kogu kasside päästmise operatsioon meenutas mingit märulifilmi, kus ühes osas on hull, kes ainult röögib, karjub, ähvardab hanguga torgata meie vabatahtlikku, püüab talle kallale tulla ning kasside transpordipuure lammutada, teisel pool meie inimene, kes end ja kasse meeleheitlikult kaitsta püüab.“

Pärast mõnda aega kestnud konflikti õnnestus MTÜ-l ellu jäänud viis kassi siiski oma hoole alla saada, maha jäi veel kümme. Lähemal vaatlusel selgus, et leitud loomad on hirmsas seisus.

ühel kolmevärvilisel kassil on raske hingamine, sest nina on nii paksult tatti täis;

„Me oleme praegu tõesti olukorras, kus meil on valida, kas me läheme võiduka lõpuni ning päästame ära need kiisud, kellega oleme juba algust teinud ning keda ähvardab väga piinarikas lõpp, või me paneme täieliku stopi pikaks ajaks,“ tunnistavad kassipäästjad, kel raha täiesti otsakorral, sest abivajajaid loomi on ainuükski jaanuaris olnud juba 36. „Me palume annetusi, et neid kiisusid aidata ja ravida.“