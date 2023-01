ILSE BLOGI | Kas koerad tunnevad tõesti kella?

Pärastlõunad kujunevad tavaliselt sellisteks, et olles lõunasel tiirul ära käinud, teab Ilse, et nüüd on siesta-aeg. Pole harv, kui mul on selleks ajaks töö tehtud ja tukume mõlemad solidaarselt. Seda just pimedal ajal, kui melatoniini tootmine on ajus sassis ning tundub, et kõik ongi üks tume öö.