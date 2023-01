Kuri metsloom vallutas mitmeks päevaks koera kuudi, sekkuma pidid päästjad

Eile kell 15.27 helistas häirekeskusesse Lääne-Harju vallas Tõmmiku külas elav inimene, kes teatas, et tema koera kuuti on tunginud tundmatu metsloom, kes seal juba mitu päeva elanud on. Seetõttu pidi ta enda koer toas püsima, sest urisev uluk kuudiomanikku ligi ei lasknud.