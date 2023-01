Iial ei tea, millal kõlab järgmine plahvatus: Hersoni tänavail ootab oma saatust tuhat hüljatud looma

Naine ei salgagi, et on raske: sõja eest põgenedes oli nii neid, kes lemmiklooma elu hinnaga kaasa võtsid kui ka neid, kellest koer või kass maha jäi. Hersonis on küll mitu varjupaika, kuid need on ammu abivajajaid triiki täis. Nii elab linna tänavail umbes tuhat looma, kes ei kuulu enam kellelegi. „Varem oli neil kõik, nüüd mitte midagi,“ tõdeb Irina.

Vapper naine on jõudumööda püüdnud kodututele loomadele appi rutata. Tema hoole all on praegu umbes 30 koera ja 10 kassi. Abi nende toitmiseks on ta peamiselt saanud välismaalt, seal hulgas ka Eestist.

„Kõige raskem oli siis, kui olime täielikult maailmast ära lõigatud - siis ei jõudnud kohale ükski saadetis ega ka raha,“ meenutab Irina, kelle sõnul praeguseks on olukord küll leevenenud, kuid tagatud ei ole ei tema ega loomade turvalisus. „Iial ei tea, millal võib käia järgmine plahvatus.“

Mürsk lendas ka tema vanemate koju koertermaja viiendal korrusel. Selle tagajärjel on ta isa juba kuu aega haiglas olnud ning arstidel pole siiani täit selgust, kas tema jalga õnnestub päästa. „Aga ma ei anna alla, muudkui palvetan ja loodan parimat!“ lubab Irina.

Tema hoolealused on pikalt kestnud stressiolukorra tõttu hirmunud ja lakkamatus paanikas. „Selleks, et neid enda juurde meelitada, kulub tublisti aega,“ lausub ta, lisades et hädavajalik oleks loomade steriliseerimine ja kastreerimine, et neid järjest ei lisanduks.

Naine ei tagane unistusest luua kasvõi ajutine varjupaik, kuhu mõned abivajajad kokku korjata, sest talv on külm ja ränk ning loomad lihtsalt keset tänavaid jäetud. „Ilma rahata seda muidugi ei tee, aga vastasel korral ma tõesti ei tea, mis neid loomi ees ootab,“ räägib ta.

Irinat ja tema hoolealuseid saab toetada, kui võtta temaga ühendust läbi Facebooki https://www.facebook.com/profile.php?id=100014838319309