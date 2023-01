Mida teha ja tegemata jätta, et kassiga hästi läbi saada?

Kindlad käitumispõhimõtted alaku juba hetkest, mil kiisu koju tood. Tema jaoks on oluline uue keskkonnaga rahulikult tutvust teha, nuusutades üle kogu majapidamine. Parem on selle käigus teda isegi eirata - las kiisu teeb omale asjad esmalt selgeks.

Püüa korraldada nii, et kassi liikumine ühest toast teise ei oleks blokeeritud - taga talle vaba juurdepääs kõigele. Kassidele on territoorium väga tähtis ning ta peab sellest ülevaadet omama.

Vast oled pannud tähele, et kassid lähenevad sageli just inimestele, kes nende seltskonda ei taha - olgu selleks siis allergikud või lihtsalt need, kellele vurrulised ei meeldi. See pole juhus. Inimese ebamugavust väljendavad žestid või häälitsused tekitavad neis just vastupidist reaktsiooni, näiteks uudishimu.

Kassid eelistavad inimest, kes jätab neile oma ruumi ja aja ega ole hellitustega liiga pealtükkiv. Hea taktika kiisuga kontakti saamiseks on asetada end tema kõrgusele - kasvõi diivanil, kus ta ei taju, et oled temast palju suurem. Tasapisi võib talle pakkuda ka oma sõrme nuusutamiseks.

Pärast seda võib katsetada ka silitamisega. Kui kass nurrub, suleb silmad ja toetab pea sinule, on see märk rahulolust. Silitused olgu pigem õrnad ja lühikesed. Kui kass tõmbab kõrvad lidusse, liigutab saba või kähiseb, on ainuõige ta rahule jätta.

Sõbrunemaks kassiga, ära vaata talle otse silma, ära häälitse valjult ega patsuta teda pealaele. Otsi üles kõrvade ja põskede tagused piirkonnad - need on kohad, kust kiisupoeg on harjunud hellitusi vastu võtma, sest kassiemad lakuvad oma poegi just sealt.

Kui kass su eest põgeneb, ära anna kohe alla. Kassid annavad meile teise võimaluse, kui suhtume neisse tasakaalukalt ega tee liialt tüli.

Allikas: El Confidencial