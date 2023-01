Stressi märgid koeral: kuidas neid ära tunda ja mida ette võtta?

Kuidas ära tunda, et koer on ärritunud?

Koer keerab pea sinu suunalt ära või keerab end kogu kehaga sinust eemale.

Sellega näitab koer harilikult, et ta ei ole teisele ohtlik, aga ei soovi ka hetkel suhelda. Kui inimene või teine koer pressib end sealjuures peale, siis on pahandus lihtne tulema, sest suhtlust soovib siinkohal ainult üks pool.

Kui Sul on kodus kaks koera või lähete koos teiste koertega jalutama ja mängima, peaksid kindlasti seda märki jälgima ka koerte mängu puhul. Kui koerad on nägude ja kehadega üksteise poole suunatud ja mäng on võrdne on suure tõenäosusega kõik hästi. Kui aga üks koer hakkab kehakeelega teisest eemale hoidma, on aeg teha mängus time-out.

Koeral on näha silmavalgeid, justkui oleks silmad pärani lahti või ta hoopis kissitab silmi.

See võib viidata, et koer tunneb end tugevalt stressis ja võib-olla ohustatuna. See on koera poolt selge märk, et oht temast eemalduks. Inglise keeles kutsutakse sellist pilku „whale eye“ või „half moon eye“‘ ning sellele võib järgneda koera rünnak, kui see olukord jätkub. Harilikult käib selline märguanne koos keelega limpsimisega üle nina või pea ära keeramisega.

Vaata, mis koera ümber võib seda olukorda tekitada. Kas koer võib-olla kaitseb oma ressurssi (mänguasi, toidupala) lapse eest? Võib-olla ei taha koer, et teda parasjagu kallistatakse või katsutakse kohast, mis talle ei meeldi?

Koer hingeldab

Kui just toas või õues koera jaoks palav pole, siis võib lõõtsutamine samuti olla märk stressist. Tihti on ka koera keel kaardus ülespoole.

Koer limpsab keelega üle oma koonu

Tihti käib see käsikäes eelmises lõigus räägitud silmavalgete näitamisega.

Tardumine ehk kogu keha jääb jäigalt seisma

See võib näidata, et koeral on väga ebamugav või ta on hirmul ja olukord võib päris ruttu viia rünnakuni. Kui koer tardub, otsustab ta, mida järgmiseks teha.

Raputamine