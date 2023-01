Kas saad aidata? Kasvajaga Ellat ootab kiireloomuline operatsioon

Ella on oodanud Pesaleidjas oma kodu juba üle nelja aasta. Kauaistujad vahel ei jõuagi omaenda pere ja kodu ära oodata, sest tervis veab alt, kuid õnneks on Ella nüüd vähemalt hoiukodus, kus saab kodusoojust ning pere armastust tunda..



Kodusoojuse keskel aga avastati, et tema üks piimanääre on pisut veider ning nii mindi kliinikusse kontrolli. See tuli eemaldada käesoleva aasta alguses ning nädal hiljem saadi laborist kurjakuulutav vastus - tegu on halvaloomulise kasvajaga, täpsemalt adenokartsinoomiga.