Teeme selgeks: miks koerad kipuvad maapinnal püherdama?

Pargimuru või rannaliiv kutsuvad koeri maas püherdama siis, kui see on osa mängust - ka teiste koertega lõbutsedes. See on osa meelelahutusest. Samuti võib koer nii käitudes kutsuda peremeest mängima. Kui koer julgeb demonstreerida oma muidu haavatavat kõhupiirkonda, tähistab see usaldust ümbritsejate suhtes.