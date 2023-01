Kas saad aidata? Thori silma ei õnnestu päästa, see tuleb eemaldada

Thor tuli Pesaleidja hoole alla alles hiljuti, loetud päevad tagasi Kibunast ning vabatahtliku märkasid kohe, et tema olemine ilmselt karjub abi järele.



Thori silmas ei ole lihtsalt kae või lihtsalt hall, sellel on tohutult liiteid ja erinevaid kihte ning on fakt, et Thor selle silmaga paraku ei näe.



Et see haige silm ei hakkaks koguma infektsioone ning põletikke, siis tuleb minna seda eemaldama. Hetkel saab vapper kiisulaps valuravi ning antibiootikume, et pikast probleemist tekkinud põletikku alla suruda.

Vaene pisike kiisulaps on pidanud oma niigi lühikese eluea jooksul palju läbi elama.

Vähim, mida me koos talle lubada saame, on see, et me aitame teda ja teeme kõik, et tel hakkaks parem ja ta saaks valust vabaks

Kui arvad, et saaksid teha heateo ning aidata pisikest Thori, siis palun tee oma valik alljärgnevast:



Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata meie kodulehel olevate pangalinkide abil https://www.pesaleidja.ee/anneta/



Ühekordset annetust on lisaks võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!



Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „THOR“!