Koju saabub lemmikloom: mis talle nimeks pannakse ja mida pererahvas esimese asjana teadma peaks?

Statistikale tuginedes on tõenäoline, et teate rohkem kui ühte koera või kassi, kes kannab nime Pätu, Pontu, Miisu, Miki, Lotte või Bella. Need on Eestis ühed populaarsemad lemmikloomanimed. Aina sagedamini antakse loomadele ka inimesenimesid, nagu Ruudi, Miku, Juss, Villi, Artur, Kusti, Moona, Oskar, Sass jpm.

Lemmiklooma nimele ei pöörata ilmaasjata nii palju tähelepanu. KIKA jaekaubanduse osakonna juhataja Ksenia German ütleb, et just suutlikkusest sellele reageerida peaks algama ka uue pereliikme dressuur.

Kui olete hiljaaegu koera või kassi soetanud või võtnud, pange kõrva taha KIKA jaekaubanduse osakonna juhataja Ksenia Germani soovitused, mida tasub teada ja kuidas esimesteks kordadeks valmistuda.

Esimest jalutuskäiku ei tehta kohe

Üks esimesi asju, mille eest lemmiklooma uus peremees peaks hoolt kandma, on Ksenia Germani sõnul vaktsineerimine.

„Tuleks mõista, et kõikidele loomadele ei kohaldata sama vaktsineerimisskeemi – koertel ja kassidel on see erinev, seetõttu peaks selle eest hoolitsema veterinaararst. Tema paneb vastavalt lemmikloomale paika vaktsineerimisgraafiku ja peremees peab sellest vaid kinni pidama. Kui aga olete looma aretuskeskusest soetanud, on algus juba tihtipeale tehtud,“ ütleb Ksenia German.

Alles siis, kui kõik vajalikud vaktsiinid on tehtud ja viimasest on möödas vähemalt kümme päeva, võib loomaomanik hakata planeerima esimest jalutuskäiku õues: „Kõigepealt tuleb muidugi temperatuuri hinnata – kodu ja õue soojuserinevus ei tohiks olla drastiliselt suur. Kui õues on siiski käre külm, tasub veel veidi oodata. Jaheda ja niiske ilmaga peab loom kohaselt riides olema, et tal ei hakkaks liiga külm ega liiga palav. Praeguse ilmaga sobib ideaalselt vihmamantel, mis kaitseb nii tuule kui ka niiskuse eest.“

Tasakaalustatud toitumine aitab kasvada