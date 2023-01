5 harjumust, mis võivad sinu lemmiklooma tervist kahjustada

1. Kanged puhastusvahendid ja kodukeemia

Sihipärasel kasutamisel on kodupuhastuseks mõeldud vahendid enamasti kõigile ohutud, kuid tundlikum lemmikloom võib veidigi suurema kokkupuute korral saada tervisekahjustusi. Näiteks kui tualetipotis kasutatakse WC-värskendajat, siis tuleks potikaas alati suletuna hoida, et loom ei satuks jooma vett, milles on puhastusaineid.

Mõnikord ei ole oht tervisele nii otsene, näiteks põrandapesu vahendit valides tuleb arvestada, et koerad ikka limpsivad põrandat. Nii võib tema organismi vähehaaval aga pidevalt sattuda ebavajalikke mürgiseid aineid. Seega tuleks valida ohutu puhastusvahend nagu näiteks äädikalahus. Kui sinu koduloomal on kroonilisi terviseprobleeme, siis aitab loomaarst kindlaks määrata, milles võib asi olla ja kuidas hoida kodus puhtust lemmiklooma ohustamata.

2. Kahjurite tõrjevahendid

Hiirte ja rottide tõrjeks mõeldud mürgid tuleb hoida nii, et kassid ega koerad neid kogemata kätte ei saa, sest need on mürgised ka neile. Pöördu viivitamatult loomaarsti juurde, kui vähegi kahtlustad, et loom on neelanud mürki.

Sageli unustatakse ära, et mürgistusse surnud näriline võib sattuda näiteks kassi hambusse ning seeläbi anda mürgise doosi ka armastatud koduloomale. Oma lemmikute kaitseks kasuta pigem mehaanilisi näriliste püüniseid, mis on paigutatud selliselt, et kassid-koerad neisse ei satu.

3. Taimekatsevahendid

Kodudes, eriti maakodudes, kus on suured aiad, võivad koduloomad kokku puutuda ka väetiste ning putuka- ja umbrohutõrjevahenditega. Selleks, et teha ära kõik vajalikud aiatööd, tuleb olla teadlik, millised on taimekaitsevahendite võimalikud ohud sinu koduloomadele.

Mõningate mürgiste taimekatsevahendite hooletu käitlemise tulemusel võib koer või kass saada kergema mürgituse, mis väljendub nahalööbes või seedeprobleemides. Kõige hullema vältimiseks tuleb taimekaitsevahenditega tegelemisel kasutada kõiki ettevaatusabinõusid ning hoida koduloomad mürgitatud alalt eemal.

4. Passiivne suitsetamine