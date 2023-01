TAHAKS KOJU | Vahva hiirtepüüdjast koertepaar tahab jääda ustavaks nii teineteisele kui uuele perele

Arvatavasti on nad eakaaslased, vanust umbes noore täiskasvanu jagu. Kuna nad on harjunud koos olema ja see meeldib neile, siis paigutati nad varjupaigas kõrvuti, teineteise lähedale ja nad on sellega väga rahul.

Kui nad kohtuvad aedikutest väljaspool, siis on nad hullud mürajad, sest neil on nii suur rõõm teineteisega mängida. Nende mängulusti jälgides tekib ka endal rõõmu ja rahulolu tunne sellest, et sõpradel on võimalik koos oma päevi veeta.

Mõlemad on sõbralikud, jalutamishimulised, hindavad inimese lähedust. Nala on elavama iseloomuga ja energiline, talle meeldib metsas luusida; Nora on aga rahulikum ja kuulekam ning kiire õppija.

Ülilahe oskus ja omadus on aga see, et nad püüavad hästi hiiri. Nii et kui oled mõelnud kassile, kes su talus hiirte osas korra majja lööks, siis Nora ja Nala puhul saaksid paketi „kaks ühes“ ehk nii maja- kui ka hiirevalvurid.

Kuna nad on teineteisele nii ustavad sõbrad ja koosolemine pakub neile nii suurt rõõmu, siis oleks suur ootus, et nad leiaksid koos ka ühise kodu.

Kui soovid Nora ja Nalaga tutvuda, siis täida esmalt sooviavaldus Varjupaikade MTÜ kodulehel: https://varjupaik.ee/loomad/rouge-vallast-4 või https://varjupaik.ee/loomad/rouge-vallast-5