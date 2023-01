INTERVJUU | Uudo Timm: lendoravad on jõle ohtlikud loomad, kellele ei tohi silma vaadata

Jah, lendorav poeb päeva saabudes oma pessa, viskab kere vinklisse ja magab. Seega ei käi inimese ja lendorava aktiivsusperioodid kokku. Mul on olnud juhtum, kui ootasin ühe puu all lendorava liikumist. Tuleb kõrvalmajast mees ja küsib, mida ma seal luuran. Mees oli kohe väga üllatunud, kuna ta oli seal oma 30 aastat elanud ja ei teadnudki, et selline haruldane loom tema aia taga on sobiva pesapuu leidnud.

Kas see on tõesti võimalik?

Iisaku parkmetsas elavad ka lendoravad, sest ka see pole majandusmets. Kuna lendorav liigub reeglina pimedas ja inimene enam siis väljas ei toimeta, nii ei puutugi nad omavahel kokku. Mõni isegi ei tea, et lendorav tema maja kõrval elab.

Soomes elavad lendoravad ka linna parkides ja parkmetsades, aga seda sellepärast, et seal ei majandata metsa kvaliteetse puidu saamiseks vaid asula mikrokliima hoidjana. Seetõttu on seal vanu puid ja neisse tekkinud ka sobivad õõnsused, mida majandatavates metsades napib.

Räägitakse, et oi see lendorav on väga inimpelglik loom, kes elab inimasulatest võimalikult kaugel vanades metsades. Tegelikult ei ole see aga üldsegi nii. Jah, ta elab seal ka muidugi, aga peamine põhjus, miks ta inimestest eemal elab, on sellepärast, et majade ümbruses ja asulates hakati metsa majandama ja seal ei olnud enam lihtsalt õõnsustega puid.

Kuigi temast räägitakse palju, ei tähenda see, et rääkijad temast siiski väga palju teaksid. Nii ongi kahjuks tekkinud lendoravaga seoses mitmeid müüte, mis ei pea paika, ent on laialt siiski kajastust saanud.

Lendoravast on lihtsalt viimasel ajal niivõrd palju juttu olnud. Ilmselt on seal kaks peamist põhjust – ühelt poolt on ta euroopa naaritsaga meie kõige enam ohustatud imetaja ning teiselt sellepärast, et teda tuuakse välja kui looma, kes suretab metsamajandamise välja.

Miks just lendorav on valitud aasta loomaks? Meil on mitmeid teisi imetajaid, kellest inimesed palju vähem teavad kui lendoravast.

Eks üks võimalus ongi õhtuhämaruses tema pesapuu juurde minna ja oodata. Eks see on ka muidugi üks müüt, et ta nüüd ainult öösel ringi liigub. Suvel, kui emasloomal on pojad, siis on ta energiavajadus nii suur, et ta ei saa lihtsalt muidu, kui peab keskpäeva ajal ka väljas söömas käima. Et lendoravat näha on muidugi mõlemal juhul enne vaja leida õige pesapuu, mida hetkel kasutatakse.

Millega lendoravad praegu, jaanuaris tegelevad? Kas lendoraval on vahet, kas väljas on -10 või +5 kraadi talvel?

10 kraadi plussis või miinuses ei ole vast tema jaoks probleem. Aga kui on kuskil paarkümmend kraadi miinust, siis nad üldiselt käivad ainult asjal ära ja lähevad ruttu tagasi sooja pessa. Talveund nad ei maga. Praegusel ajal on nende põhitoiduks kase, lepa ja sarapuu urvad ja sellest ka nende kollased pabulad, mida siis, kui värsket lund pole maha sadanud, on ka pesapuude all näha. Lepaurbasid korjavad nad ka talvevaruks, just sellisteks karmimateks ilmaoludeks. Neid koguvad nad puude õõnsustesse või pesakastidesse.

Lendorava seire toimub Keskkonnaagentuuris iga-aastaselt, kuidas viimaste tulemuste põhjal lendoravatel läheb?

2013. aastal oli kõige madalam mõõn - 27 asustatud leiukohta ja tänaseks on neid 94. Seega nende andmete põhjal võiks öelda, et läheb aina paremini. Kui aga väheke süveneda, siis rõõmustada on veel vara, sest asurkond on killustunud 6-7 väikseks grupiks ja kogu meie lendoravate asuala kipub järjest väiksemaks kahanema.

Aga kui palju on ühes leiukohas isendeid?

Vat see on nüüd selline tavapärane küsimus. Selliste väikeste ja salapäraste loomade puhul on väga keeruline hinnata isendite arvu. Lendoravad on territoriaalsed loomad, eriti emasloomad. Ühe emaslooma kodupiirkonna suurus on 8 kuni 15 hektarit. Reeglina on aga leiukohtades pesametsaks sobivad osad nii väiksed, et sinna mahub üks kaks, heal juhul kuni kolm emaslooma elama.