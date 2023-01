Kui süüa ei kõlba, pole nende jaoks loom! Riigiameti tegevusetus sunnib loomakaitsjaid seadust rikkuma

Viimasel ajal sagenenud kurvad juhtumid abitult ketti jäetud koertest või karistamatult tegutsevatest loomavabrikutest on loomakaitsjad meeleheitele viinud. Nii juhtubki, et tungitakse patustavate omanike kodudesse ja nõutakse väärkoheldud loomad endale. Tegelikult oleks see Põllumajandus- ja Toiduameti ülesanne, kuid siin jõuavad ka muidu tihti erimeelsustesse sattunud loomakaitsjad ühisele seisukohale: PTA ei tee loomade kaitseks minimaalsetki pingutust.