Loomkatsed jäägu minevikku: miljonid eurooplased nõuavad nende keelustamist

Euroopa kodanikualgatus „Julmust vältiv kosmeetika - loomkatsete vaba Euroopa“ ehk „Save Cruelty Free Cosmetics“ kogus enam kui 1,4 miljonit toetusallkirja. Pärast allkirjade ülekontrollimist kinnitati neist 1,2 miljonit. See tähendab, et Euroopa komisjon peab andma ametliku vastuse, kuidas loomkatsetevaba Euroopa ellu viiakse.



Kodanikualgatus nõuab kolme muutust:

loomkatsete keelu tugevdamist kosmeetikatoodetel, ELi kemikaalimääruse muutmist nii, et oleks tagatud inimeste tervise ja keskkonna kaitse kemikaalide käsitlemisel lisamata uusi loomkatseid käsitlevaid nõudeid, teaduse moderniseerimist, et järk järgult loomkatsed kogu ELis lõpetada.

Kosmeetikatoodete ja nende koostisosade loomkatsed on ELis alates 2009. aastast keelatud ning loomadel testitud kosmeetikatoodete ja koostisosade müügi keeldki on ELis täielikult aasta 2013 märtsist rakendunud, kuid Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) nõuab uusi loomkatseid koostisosadega, mida tarbijad on juba aastaid ohutult kasutanud.

Loomkatsed on ohtlikud, nende tulemused on eksitavad ja enamikul juhtudel ei ole need inimestele rakendatavad. Samas kannatavad ja surevad neis katsetes Euroopa Liidus igal aastal üle 10 miljoni looma.

Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus loomasõbraliku ilu programmijuht Grete Millner rõhutas, et tehnoloogiad asendamaks loomkatseid arenevad kiiremini kui kunagi varem, olles ka täpsemad ning informatiivsemad. „Loomkatsed peavad jääma minevikku mitte ainult loomade, vaid ka inimeste endi ja kogu looduse heaolu arvestades,“ lisas Millner.

Kodanikualgatuse käivitasid 2021. aasta augustis Cruelty Free Europe ja Eurogroup for Animals, mõlema liige on ka loomade eestkoste organisatsioon Loomus, ning Euroopa loomkatsete lõpetamise koalitsioon, Humane Society International/Europe ja PETA ülemaailmsete firmade The Body Shop ja Dove toetusel.