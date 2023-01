Teeme selgeks: miks kõlab linnalindude laul öösiti?

Öeldakse, et lind hakkab laulma koidikul, ent sageli kuuleb linnakeskkonnas linnulaulu ka südaöö pimeduses. Miks see nii on? Teadlastel on linnalindude öise laulmise kohta kaks levinuimat teooriat. Arvatakse, et üks põhjus, miks linnalinnud öösel laulavad, tuleneb tehisvalguse mõjust nende bioloogilisele kellale. Looduses lähtuvad linnud oma käitumises valgusest – päikese tõustes hakkavad nad laulma ning päikeseloojang tähendab, et on aeg laulmine lõpetada.

Linnas on aga valgusallikaid nii palju, et lindude käitumine on häiritud ning nii võivadki nad ka näiliselt pilkases pimeduses laulma hakata. Eks ka inimesel on ju pärast pikaaegset ekraani vaatamist tavapärasest keerulisem magama jääda.

Üks valgusele tundlikkumaid linde on punarind, keda võib ka Tallinna ja Tartu öös laulmas kuulda.



Öise laulmise teise võimaliku põhjusena nähakse linnakeskkonna lärmi. Kuna linnud laulavad muu hulgas oma territooriumi kaitsmiseks, võõraste peletamiseks ning partneri meelitamiseks, on oluline, et neid ka kuulda oleks. Autode müra ja muu linna kära keskel ei pruugi laulmisest aga mingit kasu olla. Niisiis ei jää muud üle, kui laulda öösel, mil linnas on vaiksem.