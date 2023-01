Nad arvavad, et lumes leiduv roosa aine on koertele mürgine ja seda kasutavad sageli n-ö koerakütid. RusDelfiga vestelnud kohalikud elanikud oletavad, et tegu on kas klaasipuhastusvahendi või rotimürgiga. Mõlemad võivad koertele saatuslikuks saada.