Loomakaitsjad pöördumises keskkonnaministrile: öösihikute kasutamine ei austa jahinduse head tava

Keskkonnaameti käskkiri 23.12.2019 nr 1-1/19/184 lõik 1.1.8 ütleb: „Jahiulukite lisasöötmine mõjub metssigade arvukusele soodustavalt. Seetõttu on vajalik uluki kaudu leviva haiguse tõkestamiseks keelata metssigade lisasöötmine aastaringselt kogu Eesti Vabariigi territooriumil, tegemata erandit aladele, kus SAK veel diagnoositud ei ole.“ Seega oleks ootuspärane metssigade lisasöötmine keelata ja selle üle ka järelvalve korraldada.



Tähelepanuväärne on asjaolu, et Keskkonnaameti eelnõu suhtes on oma ettepaneku saatnud Riigikogu jahimeeste toetusrühm, milles tuuakse välja, et sigade katku leviku piiramiseks ning ka küttimise seisukohast on metssigade lisasöötmine hoopiski soovitatav. Riigikogu jahimeeste toetusrühm on oma kirjas viidatud uuringut aga valesti tõlgendanud. Lisasöötmine on soovitatav katku leviku piiramiseks vaid epideemia tingimustes, mida Eestis praegu ei ole. On mõistetamatu, kuidas jahinduse toetusgrupp sellise vea tegi.



Rõhutame, et lisatingimusi katku ohjeldamiseks võetakse ette vaid epideemia tingimustes. Hetkel ei ole täiendavate meetmete kasutuselevõtt õigustatud ega põhjendatav, kuna SAK epideemiat Eestis ei ole.



Tegelikkuses ei ole jahimehed huvitatud sigade arvukuse vähenemisest. Keskkonnaagentuur on kritiseerinud jahimehi, kes soosivad andmetele tuginedes metssigade arvukuse kasvatamist, mitte ei tegele metssigade arvukuse teadliku vähendamisega. Jahimehed jätavad andmete edastamisel arvukusest väiksema mulje ja kütivad teadlikult kulte, kuid säästavad emiseid, mis tõstab metssigade arvukust veelgi.