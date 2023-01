ILSE BLOGI | Mis üks aasta loeb? Aga kaks? Õppetunnid ühiselust taksiga

Püüan need nüüd kuidagi sõnastada.

„See on nii tähtis, et inimesel oleks koer,“ ohkab mu mees Tom, kelle jaoks nad on Ilsega vastastikku A ja O. Mees, tema lõkkease ja parim sõber. Kusjuures, koeri on meil teatavasti elu jooksul olnud mitmeid, aga vaat just see taks on esimene, kelle kohta ta nii ütleb.

Tegelikult on klassikaline tsitaat: „Igal inimesel ei pea olema koera, aga igal koeral peab olema inimene.“ Või siis see teine: „Sa vastutad selle eest, kelle oled taltsutanud.“ Õige jah! Kuigi Ilse taltsutamine pole olnud kuigi vaevaline, on see meile kõvasti vastutustunnet õpetanud.

Asjad, mis 20 aastat tagasi tundusid normaalsed või lollakalt naljakad, ei päde praegu enam üldse. Eks siin on oma roll sellel, et tegelen igapäevaselt loomateemadega - õpin ise ja vahendan õpitut ka lugejatele. Nii et üsna sageli hüüatan kodustele: „ei, seda ei tohi!“ „nii ei saa!“ „koerad ei kannata seda!“ etc

Õnneks ei ela meil kodus enam ka väikeseid lapsi, kellele tuleks pähe koera pesumasinasse sulgemine, talle päikeseprillide ette toppimine või soki pähe tõmbamine. Sotsiaalmeedia on paraku selliseid videoid täis.

Kõige tähtsam on koerale (eeskätt kutsikapõlves) tagada tema turvatunne. See, et ta saab su peale kindel olla. Kui tal puudub kogemus kasvõi eelpool mainitud lollide naljadega, on ta närvisüsteem oluliselt tervem.

Muidugi on siit vaid üks samm liigse tähelepanuvajaduseni. Selles osas pole ma kindel, et oleme kõik õigesti teinud. Üks koertetreener mainis intervjuus samuti, et liigne tähelepanuvajadus on tänapäeva koertel levinud probleem: neid stimuleeritakse lihtsalt üle ja koheldakse lastena, keda pidevalt lõbustama peab, mis omakorda tähendab, et koer ei oskagi rahulikult omapead olla.