Koerale jalutamiseks kaela auto turvavöö? Nutikad Tartu kooliõpilased juurutavad uuenduslikku ideed

Õpilasfirma RUF valmistatud tooted on firma esindaja Joonas Tederi sõnul disainitud koeraarmastajate Facebooki grupis tehtud uuringule toetudes. Nii jalutus- kui ka kaelarihma katab täispikkuses helkur, et koer ja tema omanik oleksid teistele liiklejatele ka pimedas nähtavad. Jalutusrihma küljes olev kotike võimaldab hõlpsalt maiustusi ja kilekotte jalutuskäigule kaasa võtta.

„Üks meie firma liikmetest on kolm aastat tegelenud koerte hoidmisega ning ka teistel on sidemed koertega olemas - sealt tuli meie firma koerte pool. Meie taaskasutuse pool tuli ühest õpilasfirmade seminarist, kus esineja oli teinud auto turvapatjadest unikaalse disainiga tooteid. Hakkasime ka ise mõtlema, kuidas kasutada ära teisi auto osasid ning üpris kiiresti jõudsime turvavöödeni,“ rääkis ta.

Esimese rihma müüsid õpilased eelmise aasta novembris. „Seega on osad rihmad juba umbes kaks kuud kasutuses olnud. Klientidel oleme saanud väga positiivseid kommentaare meie disaini kohta ning vastupidavuse osas pole ühtegi probleemi ilmnenud. Vastupidavus on meie üks disaini plusse, kuna auto turvavööd ongi loodad olema väga tugevad ja vastupidavad,“ tutvustas noormees, kelle sõnul on tooted meeldinud nii koertele kui omanikele.

Kaelarihmadel saab muuta ka selle suurust, nii et igale koerale oleks see just sobiv.

Mida teha siis, kui jalutades teine koer vastu tuleb ning on vaja oma lemmikut kindlalt enda juures hoida? Selleks on RUF disaininud jalutusrihma külge lisakäepideme, millega on lihtne lemmikloom turja lähedalt enda kõrvale tõmmata.

Õpilasfirma RUF tooted on valmistatud keskkonnasõbralikest põhimõtetest lähtudes. Rihmade jaoks vajaminevad turvavööd saadakse autolammutustöökodadest. Neid käivad firmaliikmed ise autodelt maha lõikamas.

Suureks toetuseks RUF-i arengule on asutajate sõnul olnud õmbleja Maila Logina. Oma firmat nullist alustades oli ta ise 20 aastat tagasi sarnases olukorras. Nüüd oli ta just seetõttu hea meelega nõus initsiatiivikaid noori aitama.

Kliendid on jäänud õpilasfirma toodetega väga rahule. Näiteks on firma kohta öeldud: „Õpilasfirma RUF on loonud koeratooted, kus positiivne mõju on ärimudeli südames. Tellisin, katsetasin ja olen väga rahul nende rihmadega.“ Joonas kinnitas, et on oodata ka uusi tooteid ja uuendusi.