Ainult karv ei kaitse: millised rõivad peavad olema lemmiklooma kapis?

KIKA jaekaubanduse osakonna juhataja Ksenia Germani sõnul võib niisugust kasvu seostada sellega, et loomaomanikud muutuvad aina teadlikumaks ja loomarõivaid ei peeta enam üksnes moeasjaks – mõnele tõule on riideid vaja.

Ksenia German toob välja, mis tõugu koeri tuleb kindlasti riietada, millised rõivad on kõige kasulikumad ja kuidas valida õiged riideesemed.

Mitte ainult kuvandi küsimus

Ksenia Germani väitel hakkab aina rohkem loomaomanikke ajapikku mõistma, et lemmikloomade rõivad ei ole üksnes kuvandi küsimus – tihtipeale on need vajalikud ja aitavad looma külmetumise eest kaitsta.

„Koera- ja kassiriided ei ole ette nähtud pelgalt kaunistuseks või tähelepanu tõmbamiseks. Need on kasulikud, sellepärast teeb rõõmu, et inimesed hakkavad sellest vähehaaval aru saama. Nagu inimese, nii on ka loomarõivaste peamine funktsioon kaitsta külma, niiskuse ja nendest tingitud haiguste eest ning nõnda lihtsustada ka pererahva elu – kui lemmikloom on terve ja õnnelik, ei teki tema pärast muret,“ ütleb Ksenia German.

Ta täheldab, et loomaomanikud soetavad üha sagedamini sooje ja praktilisi rõivaid, nagu kombinesoone ja vihmamantleid, et pakkuda lemmikloomale igakülgset mugavustunnet – mitte üksnes sooja, vaid ka kaitset niiskuse eest. Kui loomale valitakse moodne, kuid ebamugav riideese, siis pikapeale ei taha ta enam midagi selga panna, sest iga rõivaese meenutab talle ebameeldivat kogemust.

Vajalik mitte ainult väikesetõulistele koertele

Ksenia Germani sõnul diagnoosivad veterinaararstid soojadel ja niisketel talvedel sagedamini loomade külmetushaiguseid, seega rõivad on vajalikud mitte ainult suurte miinuskraadide korral. Soojade ja niiskuskindlate rõivaste eest peaksid iseäranis hoolt kandma väikeste lühikarvaliste tõugude kasvatajad, ent unustada ei tasu ka keskmist ja suuremat kasvu koeri.