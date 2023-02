Kas saad aidata? Astra ootab karmi diagnoosi: põletik või kasvaja

Astra tuli Pesaleidjasse peaaegu aasta tagasi teisest MTÜst. Ta on igati imeilus kiisu, kes vajab pisut aega inimese usaldama hakkamiseks, kuid on väärt elu. Ja mitte ainult elu, vaid täisväärtuslikku elu. Astra hingamine muutus pisut nohisevaks ning ta vajas täiendavaid terviseuuringuid. Nende käigus aga vaadati üle ka tema kopsud röntgenpildilt ning leid on hirmutav - interstitsiaalne kujutis, mis võib olla põletik, kuid ei saa välistada ka kasvajat.

Vajalik on rinoskoopia uuring, mille abil saaks selguse majja. Vabatahtlikud loodavad siiralt, et tegu on põletikuga, kuid loomulikult kardavad nad ka teist võimalust.



Antud rinoskoopiline uuring läheb maksma 550 eurot ning selle kogumiseks peab paluma teie abi..

Palun aidake neil Astrat aidata ning tagada talle just seesama täisväärtuslik elu.

Kui arvad, et saaksid teha heateo ning aidata Astrat ning meid, siis palun tee oma valik alljärgnevast:



Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata kodulehel olevate pangalinkide abil https://www.pesaleidja.ee/anneta/



Ühekordset annetust on lisaks võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!



Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „ASTRA“!