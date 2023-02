Omanik söötis kassi paksuks ja tahtis ta magama panna

Tavaliselt peavad kassiabistajad muretsema, et tänavakassid ei saa piisavalt toitu, kuid „hea elu“ peal kodukassidega on lugu teisiti.

„Just arvasime, et nägime kõige raskemat kassi, kes kaalus üle kuue kilo, kuid siis tuli abipalve arstidelt: omanik tahab eutaneerida oma 9,7 kilo kaaluva kassi, kuna kassi pissis on näha verd. Ravima ei olnud ta valmis hakkama, aga oli nõus kassist loobuma,“ tunnistab Tartu kassikaitse ühismeedias.

Kassil, kes kipub üle sööma, tuleb aidata reguleerida toidukogust. Vabatahtlikud on ostnud talle ravitoitu ja jälgivad hoolega, et ta saaks piisavalt, kuid mitte liiga palju toitu ning et kaal langeks tasapisi ja kindlalt.

Uue tervisega on Bonita leidnud juba veidi mängurõõmu, vahetab pidevalt lesimiskohti, käib ilusti pissil ja armastab, kui teda kratsitakse ja paitatakse. Nurr paneb kogu korteri värisema. Ta nii tahaks juba selili keerata ja ennast ise pesta ja kratsida – kannatlikkuse ja hoolega on see peagi käes. Bonitast saab terve kass, kes võib elada veel mitu aastat rõõmsat kodukassi elu kellegi juures, kes on valmis toiduportsjoneid jälgima.