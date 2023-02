Kui mind poleks tol päeval kodus olnud... Kiire lõikus päästis Kusti eluohtlikust seisundist

Õnneks said arstid kohe jaole ja Kusti operatsioon läks edukalt, nüüd on ta juba kodus taastumas. „Kui on mingid maokeerule viitavad sümptomid, siis unusta ära see teadmine, et su koer on siiamaani olnud täiesti terve ja pole võibolla mitte kunagi arstiabi vajanud. See ongi nii, et terve koer on järgmisel hetkel täiesti haige!“ paneb Kristina koeraomanikele südamele.