Kas saad aidata? Madisson tuleb diagnoosi selgumiseks lahti lõigata

Madisson tuli Pesaleidjasse Viljandi varjupaigast neli kuud tagasi. Kui alguses tundus, et Madisson ongi koduvalmis kiisu ja ootab oma pere, siis tegelikkuses ilmnes mõni hetk hiljem, et tal on tohutu kõhulahtisus.

Siis aga avastati ultrahelis, et tema sooleseinad on kahtlased. Hetk hiljem saabus info, et sooleseinad on paksenenud. Ja et selle kohta rohkem infot saaksime ning ka diagnoosi, miks see nii on ja kui hullusti, on vaja Madisson lahti lõigata ning sooltest biopsiad võtta ning laborisse saata.