Värske uuring: eestlased tahavad sigadele paremaid tingimusi

Värsked Kantar Emori uuringu tulemused näitavad, et üle 90 protsendi Eesti elanikest soovib näha loomade heaolu parandamist Eesti seakasvatuses. Uuringu tellis loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad, kes veab eest kampaaniat, et parandada loomade elutingimusi ja lõpetada vastsündinud põrsaste rutiinne sabade lõikamine seakasvatuses.



Põllumajandus- ja Toiduameti andmetel lõigatakse 97 protsendil Eesti sigadest rutiinselt sabad maha. See on aga sigade heaolu silmas pidades kogu Euroopa Liidus juba 1994. aastast keelatud. Keelu eesmärgiks on, et seakasvatajad pakuksid sigadele elamisväärseid elutingimusi. Sabu lõigatakse, et vähendada sigade vahelist kannibalismi, mis tekib ebapiisavatest elutingimustest.



„Tööd on veel palju, et põrsaste tuimestuseta sabade lõikamise asemel loomade elutingimusi parandataks, et loomadel ei tekiks stressi ja nad ei näriks teiste sabasid,“ kommentaaris Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering. „Näeme paljude teiste riikide eeskujul, et loomade elutingimuste parandamine vähendab nende kannatusi. Suur avalikkuse tugi loomade heaolu parandamisele näitab, et ka tarbijad eeldavad lihatootjatelt paremaid loomade pidamistingimusi,“ lisas Mering.



Eestis on vastsündinud põrsaste rutiinne sabade lõikamine endiselt levinud, kuna seakasvatus on äärmiselt tööstuslik ja intensiivne. Ruumikitsikusest tekib loomadel stress, mille üks väljund on teiste sabade närimine. Loomakaitsjad kutsuvad sabade lõikamise asemel loomade elutingimusi parandama, et vältida halbadest elutingimustest probleemide teket.



Üle 11 000 inimese on andnud oma toetusallkirja Nähtamatute Loomade petitsioonile, mis kutsub ameteid ja seakasvatajaid sigade heaoluprobleemidele lahendusi leidma. https://sigaonsabaga.nahtamatudloomad.ee/