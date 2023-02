Loomaarst õpetab: muuda ravimi võtmine lemmiku jaoks lõbusaks

VARIANT 1 - tea, millised on sinu lemmiku parimad maiused ja loo igapäevased rutiinid, kus lemmikud oma maiuseid saavad.

Mina pean oma koertele ravimeid andma hommikuti, mistõttu isegi kui ravimit andma ei pea, saavad nad oma maiuse just hommikul ühe rutiini osana minu kohvitegemise protseduurist.

See tekitab nendel automaatse ootuse, mida saab ravimi andmisel ära kasutada.

Kui lemmiku ootused maiusepallidega on tekkinud, tuleb „puhtad“ maiused ära anda vaheldumisi ravimipalliga.

Vahel omanikud ütlevad, et koer/kass on nii kaval, et sülitab tableti vorsti seest välja või ei võta ravimipalli üldse, soovitan jahutada/sügavkülmutada ravimipallid ja maiusepallid eraldi karbikestega ning õpetada rutiinid esmalt selgeks jahutatud/külmutatud maiusepallidega.