Ta oleks pidanud kohe ära võetama! Tõsielutähe koer ründas tolle korterikaaslast ja suri piinarikkalt

Telesarjast „Poissmeeste pidu“ tuntud Leila Ehalaan jäi jaanuaris kohtus süüdi looma suhtes lubamatu teo toime panemises, mis on toime pandud julmal viisil ja tegevusetusega - nii sedastab Harju maakohtu otsus. Toimikust nähtub, et koer jäeti pikaks ajaks omapäi, talle ei tagatud ei sööki ega joogivett. Ka polnud omanik lubanud Xanderit toita oma korterikaaslasel.

Esmalt saabusid hoiatavad signaalid looma eluohtlikust seisukorrast Eestimaa loomakaitse liiduni just korterikaaslase ja tolle isa kaudu. „Põllumajandus- ja toiduameti inspektor käis kohal, kuna liikus info, et koer viibib seltskonnas, kus tarvitatakse pidevalt alkoholi ja narkootikume,“ meenutab loomakaitse liidu lõuna piirkonna juht Kristi Metsa. „Juba siis oli kuulda, et ta oli üht meesterahvast rünnanud. Koer tulnuks kohe ära võtta!“