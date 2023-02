Maailmalõpu ennustaja ja merejumala saadik: heeringakuningaga käivad kaasas hirmutavad müüdid

Heeringakuningat ei tervitata maailmas just rõõmuga: tosinkonda muidu peidus olevat kala märgati Jaapani vetes mõned nädalad enne Fukushima katastroofi põhjustanud tsunamit 2011. aastal.

Jaapanlased on hakanud neid kalu „merejumala saadikuteks“ nimetama. Nüüd on omakorda paanikas Ecuadori elanikud, kes kardavad, et hiljuti märgatud heeringakuningas toob ka neile kaasa mõne looduskatastroofi.