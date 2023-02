Mitte töövõit, vaid järjekordne ämber! Loomakaitsjad süüdistavad PTA-d poolesaja koera abita jätmises

Vastuses liidule teatas ametnik Arbo Kepp, et PTA Jõgeva esindus teostas kontrolli nimetatud aadressil. „Omaniku sõnul on tegemist Malta tõugu koertega ja neid on 20. Eramu alumisel korrusel valitses antisanitaarne (millest ka halb mikrokliima) olukord, mis omakorda põhjustas koerte kasukate määrdumise, hooldamatus aga selle pulstumise. Koertele on tagatud sööt ja joogivesi. Järelevalveasutus andis adressaadile korraldused puuduste kõrvaldamiseks,“ kirjutas ta.

Seepeale saatis liit uue päringu, millele enam vastust ei saadud. Alles möödunud nädalal õnnestus ametnikuga telefonitsi vestelda. „Kui jõudsime koerte paljunemise teemani, siis nentis mees stoilise rahuga, et nii suure hulga koerte paljunemist ei saavatki kontrolli all hoida. Mees ütles, et järelkontrolli plaanis ta minna tegema kevadel! Ametnik teadis ka rääkida, et koerapidamise probleem oli naisel enne majja kolimist ka korteris. Sealgi olid olnud tihedad kaebused, et palju koeri ja hais koridoris,“ ei suuda loomakaitsjad hämmingut varjata.