Sõbrapäev kohe käes: trendid, millega üllatatakse oma neljajalgseid kaaslasi

„Lemmikloomaomanikud kingivad oma lemmikloomadele sageli erinevatel puhkudel maiustusi, mänguasju, tekke, aksessuaare, armsaid riideid, kuid üha enam märkame, et lemmikloomi hellitatakse mitte ainult kingituste, vaid ka meelelahutusega. Kuigi Eestis pole see veel eriti populaarne, ei imesta välismaal enam keegi, kui näevad loomaomanikke koos koeraga spaahooldusi nautimas – seda pakuvad teenusepakkujad üha rohkem,“.

Tema sõnul on lemmikloomadel inimeste elus eriline koht, neid peetakse täisväärtuslikeks pereliikmeteks, mistõttu pole üllatav, et neid sõbrapäeval hellitatakse – nii saavad omanikud tänada tähelepanu ning pühendumuse eest, mida nende neljajalgsed sõbrad neile iga päev annavad.

Mida päev edasi, seda hämmastavam on inimeste leidlikkus – millised on populaarseimad ideed sõbrapäevaks lemmikloomaga ja mida on loomasõpradel oluline meeles pidada, arutleb KIKA esindaja Ksenia German.

Viimase 10 aasta jooksul on oma lemmikloomadele sõbrapäeva puhul kingitusi ostnud omanike arv kasvanud lausa 17 protsenti. Huvitav on ka see, et iga-aastase „Proper Insights and Analytics“ läbi viidud sõbrapäeva kulutuste uuringute järgi kasvas lemmikloomade kingituseks kulutatav summa eelmise aastaga võrreldes märkimisväärselt – 38,36 dollarilt kuni 52,65 dollarile, samas kui olulisele teisele inimesele tehtud kingituse väärtus langes veidi 130,80 dollarilt 130,75 dollarile.

See püha on mitte ainult väga populaarne, vaid ka eriti tulus – hinnanguliselt kulutatakse maailmas igal aastal umbes 24 miljardit USA dollarit, millest üle 1 miljardi kulutatakse lemmikloomade kingitustele ning see arv aina kasvab.

sõbrapäeval koos lemmikloomadega pilte, plaanib koos lemmikloomasõbralikus kohvikus õhtust süüa või kodus maitsva ja tervisliku maiusega kostitada,“ märgib German.

Teine sõbrapäeva idee on lemmikloomaga loodud kunst: „Sellise kunstiteosega saab koos lemmikuga joonistada siidile või lõuendile, pritsida värvi ja hiljem oma kodu kaunistada – tegevusest ka mälestus. Tõsi, oluline on tagada lemmiklooma turvalisus, kasutada ainult looduslikke vahendeid.“

Armastus = hoolitsus

German on aga veendunud, et igal juhul on parim kingitus lemmikloomale tema eest hoolitsemine ja turvaline kodu, kus ta tunneb end armastatuna.

„Arvan, et armastust võib võrdsustada hoolimisega, sest see on sama, nii et enne kingituste tegemist või pildistamise planeerimist peaksid omanikud esmalt teadlikult mõistma oma neljajalgse pereliikme vajadusi ja neid rahuldama, tagama nende füüsilise ja emotsionaalse heaolu,“ märgib esindaja, et hoolitsus ei tähenda alati ainult mänge või ühist ajaveetmist, see on ka õigel ajal märgatud probleem ja teadmine, kuidas seda lahendada.

„Tervislik, tasakaalustatud, täisväärtuslik toitumine, etikettide lugemise oskus, arusaam, mis läheb lemmiklooma suhu, kehasse, mis toob talle kasu ja mis võib kahjustada, isegi oskus märgata õigel ajal muutusi käitumises, mis annavad märku võimalikest probleemidest – see kõik on tõeline armastus lemmiklooma vastu,“ kinnitab K. German.

„Juhtub ka seda, et lemmikloom justkui elab unistuste elu, tal on kõik vajalik olemas – alates toidust, mänguasjadest kuni omanike igapäevase tähelepanuni, kuid näiteks silmade ümber on pruunid pisaralaigud. Ja kindlasti ei tähenda see, et omanikud teda ei armastaks. Armastab päriselt, kuid tõeline armastus on ka teadmine, miks nii juhtus, ja lahendusviisi otsimine. Võib-olla sisaldab toit valesti valitud valguallikaid, mis tekitavad lemmikloomale allergiat (näiteks kana või veiseliha) või ei sobi talle teraviljapõhiste koostisosadega maiused?