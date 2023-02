Enamik tervisehädasid algab suust: kuidas hoida kassi hambad tervena?

Hambahaigused on sageli vähe selgelt nähtavad, seega viiakse läbi tervisekontroll nii igemete osas, kui ka keelekese pealt.

Kui on selge, et kassil on mingi probleem või lihtsalt hirm teil juba südames, tuleb veterinaariga ühendust võtta. Veterinaar oskab läbi hambaröntgeni täpselt teile selgeks teha, kuidas teie kassi tervis hetkel väljendub.