10 filmikangelast, kes on lemmikloomadele oma nimed andnud

1.Esiikohal troonib Lassie („Lassie tuleb ikka koju“), kelle nime päritolu ei pea raamatu- ja filmisõpradele ilmselt selgitama hakkama: kollitõugu koer on aastakümnete jooksul olnud südamelähedane kõigile loomaarmastajatele.

3. Togo - Disney filmi haskist peategelane, kelle truudus ja intelligentsus on mõjutanud paljusid.

7. Hooch - ka politseifilmis „Turner ja Hooch“triumfeerinud bordoo dogi on oma jälje jätnud.

9. Max - ka Grinchi kangelane on jõudnud edetabelisse. Arvatakse, et ta on algupäraselt hagija, taksi ja terjeri segu.