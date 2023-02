TAHAKS KOJU | Paimaial muhedikul Ricol on kogu elu veel ees!

Rico on sõbralik noorhärra, kes jõudis meie juurde küll hiljuti, aga tunneb ennast ajutises varjupaigas ka mõnusasti, sest ongi kohe selline lepliku moega kass. Ta on rahulik ja muhe, mõnus karvane kaisukas, kes ootab oma päriskodu.

Rico on noor kass, kellel on veel terve pikk elu ees. Ta on armas ja paihimuline kiisu, kellele meeldib inimese seltskond. Loomulikult kuuluvad inimese seltskonna juurde ka mõnus toit ja pikad pehmed paid, mida Rico oskab väga kõrgelt hinnata. Ta ootab endale päriskodu, kus hea inimene, siidised silitused ja hoolivad kaisutused oleks igapäevaselt olemas. Kui soovid endale rahumeelset kikkiskõrvalist karvapalli, siis on Rico just sinu jaoks, ta juba ootab sind.