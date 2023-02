Juba kümnes kass! Varjupaikade aasta vabatahtlik Jane Laumets: olen kogu aeg loomade jaoks olemas

Jane soovitab kõigil tulla vabatahtlikuks Varjupaikade MTÜ-sse. „Vabatahtlik töö on üks võimalus head teha. Saab aidata kaasa loomapidamiskultuuri paremaks muutmisele. Oluline on, et hulkuvaid loomi oleks vähem.“

Aktiivne naine peab Varjupaikade MTÜ aasta vabatahtliku tiitlit oluliseks. „Vabatahtlik töö, on minu jaoks tähtis. Aasta vabatahtliku tiitel annab kinnitust, et teen õiget asja. Loomad saavad abi ja nende elu muutub paremaks.“

Jane räägib, et sai Varjupaikade MTÜ aasta vabatahtliku tiitlist teada Tallinna loomade varjupaigas, kui talle anti üle tänukiri ja plaksutati. „See oli suur üllatus, sest mind kutsuti varjupaika teisel ettekäändel. Mulle öeldi, et üks firma soovib kõikidele hoiukodu pakkujatele teha jõulukingitused. Seetõttu kutsuti mind varjupaika, aga tegelikult sain hoopis tunnustuse osaliseks,“ meenutab ta.

Aktiivne naine on varem teinud vabatahtlikku tööd mitmes organisatsioonis. Jane on praegu lisaks Varjupaikade MTÜ-le vabatahtlik Eesti Loomakaitse Seltsis, kus ta on toimetanud väga pikalt, aastaid tuleb kokku kümme. „Olen ka Eesti Loomakaitse Seltsis hoiukodu pakkuja ning aitan korraldada veel loomakaitsekonverentsi. Vabatahtlikuna on võimalik teha mitmesuguseid töid ja erinevate oskustega abiks olla. Loomi aitavatele organisatsioonidele on vabatahtlikke alati vaja.“

Jane lisab, et toetas Varjupaikade MTÜ-d rahaliste annetustega enne vabatahtlikuks saamist. „Alguses kartsin, et hoiukodu pakkumine võib emotsionaalselt raske olla, aga tegelikult nii siiski pole. Varjupaigaloomadele hoiukoduks olemine pakub hoopis rõõmu. See on omamoodi hobi, isegi eluviis.“

Varjupaikade MTÜ vabatahtlik sai Jane Laumetsast kolm aastat tagasi. Ta võttis organisatsiooniga ise ühendust, sest soovis varjupaigaloomadele hoiukodu pakkuda. „Täitsin kodulehel vabatahtlikuks saamise ankeedi ja juba mõne aja pärast anti mulle hoidu kassipojad. Olen hoiukodu pakkuja, sest see on lihtne viis aidata. Valin endale Zelose äpist loomad, kellele soovin hoiukodu pakkuda. Töötan kodus, olen kogu aeg loomade jaoks olemas ja saan vajaduse korral neid ravida.“

Südamesse pugenud kass – Rabarbara

Jane pakub hoiukodu ainult kassidele, sest nad on nii iseseisvad loomad ja nendega pole palju tööd. „Minu juures on olnud üheksa kassi ja hetkel pakun hoiukodu kümnendale – imeilusale Bettyle, kellel on helerohelised silmad ja halli-valgekirju karvkate. Koer on palju nõudlikum seltsiline ja ma ei tea, kas oskaksin tema eest piisavalt hästi hoolitseda. Närilised on minu jaoks nii võõrad loomad.“

Aasta vabatahtlik räägib, et talle läks väga südamesse kass nimega Rabarbara, kes elas tema juures aasta. „Rabarbara leidis kodu jõulupühade ajal. Ma ei saanud aru, kuidas ta varem kellelegi silma ei jäänud ja kodu ei leidnud. Mul oli nii hea meel, et keegi Rabarbarat lõpuks märkas. Ta oli ära teeninud päris oma kodu. Rabarbara on liivakarva toonidega, väga ilus ja sõbralik kass, kes õppis hoiukodus ruttu ära, kui hea on kaisus olla ja pai saada.“

Jane lisab, et tema on ise ka loomaomanik. „Minul on kodus 6-aastane kass Larissa, kelle leidsin tänavalt mitu aastat tagasi kassipojana. Ta on täiesti tavaline ja pole tõukass. Larissal on epilepsia. Ta peab kaks korda päevas pulbristatud fenobarbitaali võtma, mis aeglustab aju ja närvisüsteemi tegevust ning hoiab ära krampide tekkimise. Lisaks krampidele on Larissal aeg-ajalt silmapõletik, mida on vaja silmasalvi või -tilkadega ravida. Tema eest hoolitsemine on andnud kogemust ja julgust aidata ka teisi haigeid loomi.“

Jane ütleb, et tema kass Larissa saab hoiukodus elavate kassidega väga hästi läbi, sest ta on sõbralik ja rahulik loom. „Larissa on minu kaashoiukodu pakkuja, kes aitab hoiuloomal aru saada, et inimest pole vaja karta. Samuti õpetab Larissa kassipoegadele kassiasjade tegemist, mida mina õpetada ei oska.“

Rõõmu rohkem kui muret