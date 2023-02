Aitame koerad ketist lahti: loomakaitsjad alustasid rahvaalgatust

Loomakaitsjad jätkavad: „On väga palju kordi, kui me pole saanud koera aidata, sest omanik on suutnud ametnikele rääkida kokku ilusa muinasjutu, kuidas koera elu on põhimõtteliselt, kui kuningalossis. Tegelikkuses vaatab see koer iga päev igatsedes kuskile kaugusse ja ootab.... Ootab, et keegi tema juurde tuleks, ootab, et keegi pead silitaks ja lõua alt sügaks, ootab, et talle lahke sõna öeldaks, ootab, et temast välja tehtaks."