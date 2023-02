Kas saad aidata? Toffifeed kurnab salapärane kaalukaotus

Igakuise tervisekontrolli ajal avastati aga, et Toffifee on kaalus kaotanud tervelt kilo! Kuu aja jooksul on seda ilmselgelt palju - eriti, kui algkaal just tohutult suur polnud, Toffifee pole kunagi ülekaaluline kass olnud..



Selleks, et selgitada välja, miks on selline suur kaalukaotus Toffifeed tabanud, on vabatahtliku pannud talle kinni aja Pesaleidja Loomakliinikusse, et saaks tehtud nii hematoloogilise ja biokeemilise vereproovi, ultraheli ja muud vajalikud uuringud.. Vabatahtlikud loodavad südamest, et saavad vastused, mida on võimalik lahendada ja ravida ning et Toffifee leiaks ühel ilusal päeval ka päris oma kodu..



Kuid kõik see on kulukas ning seetõttu vajabki Toffifee tõe välja selgitamiseks abi. Kui arvad, et saaksid ilusat Toffifeed pisutki aidata, siis palun tee oma valik alljärgnevast:



Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata meie kodulehel olevate pangalinkide abil https://www.pesaleidja.ee/anneta/



Ühekordset annetust on lisaks võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!



Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „TOFFIFEE“!