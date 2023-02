Lõimiv veterinaaria päästnuks kassi elu? Loomaarst: üleravimine ja vale toit rikuvad üha enam lemmikute tervist

„Loomaarst, kelle poole ma pöördusin, kinnitas mulle, et negatiivsete tulemuste saamise tõenäosus on väga väike. Enne operatsiooni, mida tehakse üldanesteesias, märkas arst, et kassi tavapärane vaktsiini tähtaeg on kohe saabumas – järgmise süstini oli jäänud vähem kui kuu. Ta soovitas vaktsineerida kohe pärast operatsiooni, väites et see on tavaline praktika. Nõustusin. Mõni tund pärast operatsiooni suri kass minu käte vahel,“ meenutab Valerie, kes proovis kassi ka elustada, kuid tagajärjetult.