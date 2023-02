Väike fantoom: paari nädala eest kadunud taksi nähakse Pärnus, kuid teda tabada ei õnnestu

Pisike, vaid kolm kilo kaaluv Nossu toodi Pärnusse omaniku vanavanematele hoida, sest tema perenaisel tuli töötada öövahetuses ja koer põdes kohati üksindusahistust. Ühel päeval, kui vanaisa oli parasjagu autot väravast välja ajamas, kasutas koer juhust ja pani jooksu. Kuna tegemist polnud tema päriskoduga, on ka tagasi pöördumine ilmselt keerulisem. Nossut on kahe nädala jooksul otsinud mitukümmend heasoovlikku vabatahtlikku - seni tulemusteta.

Viimane info Nossu kohta pärineb eilsest - samasugust väikest koera oli märgatud Paju pargis, mis jääb tema kadumiskohast vaid mõnesaja meetri kaugusele. „Kuna helistas meie vabatahtlik, kes teab, milline Nossu välja näeb, siis võime ikka uskuda, et see oli tõesti tema, mitte kass või saksa lambakoer,“ lausus Nossu perenaise ema Haidi. „Vahepeal kadus lootus täiesti.“

Ta kinnitas, et vihjeid selle kohta, et koera on siin-seal nähtud, laekub pidevalt. Nende hulka jagub aga ka kiuslikke naljategijaid. „Vahetevahel helistab mõni laps, et teie koer on siin, tulge viige ta ära ja siis paneb naerdes toru ära,“ kirjeldas Haidi südamevalu, mida kadunud koera omanikud läbi peavad elama. „ Me ei tea, milline info on tõde. Tegelikult on kõik võimalik, ka see, et keegi on koera varastanud.“

Kuna suur osa vihjetest on pärit siiski samast regioonist ehk Pärnu turust kuni Mai elamurajoonini, on siiski põhjust uskuda, et infoandjad on märganud just Nossut. „Käime nii öösel kui päeval kogu aeg patrullimas, aga ise teda näinud pole. Ainult esimesel päeval oli ta kellegi kaamerapildile jäänud - selle põhjal saime aru, et see on just tema.“

Külm ilm on nii väikese ja maadligi koera jaoks talumatu, seega jääb üle võimalus, et ta on endale mugava pesa leidnud või elab kellegi teise kodus. Nossu omanikud jäävad endale kindlaks: koerakese eest on välja pandud 2000-eurone leiutasu ning nad ei pahanda, kui vahepeal koera adopteerinud inimene ta tagasi toob. Vastupidi: nad on valmis kompenseerima ka koera ülalpidamisega kaasnenud kulud.