Petis müüs ostjale 300 euro eest puruhaige kassipoja

MTÜ Cats Help jagab ühismeedias mõtlemapanevat postitust. „Kassipoeg valetati millerdaja poolt kahekuuseks, kuigi tegelikult oli ta loovutamise hetkel kõigest 4-5-nädalane ning oli vaevu õppinud ise sööma. Kui omanik kassipojaga arstile pöördus, oli tal vesivedel kõhulahtisus, kassipoeg oli veetustunud, alajahtunud ning kõvasti alakaaluline. Laborist selgus, et kassipojal on giardia, koroona ja tritrichomonas foetus; lisaks lõi tal veidi aega hiljem välja ka dermatofütoos ehk kassihaigus.“

-Kui sa tahad omale tavalist kodukassi ja ei otsi tõukassi, siis palun paku kodu tänavalt leitud kassidele. Aita vähendada varjupaikade ja MTÜ-de koormust, neilt adopteerides. Hetkel on kassipoegi veel hoiukodudes ja varjupaikades vähe, aga kevade lõpuks toimub tõeline „plahvatus“ ning kõikkohad on abivajajaid täis.

-Seega: kui otsid just kindlasti kassipoega, siis oota natuke veel ja ära toeta kodupaljundajaid. Vastutustundlik inimene steriliseerib oma kassid ega lase neil kodus poegi juurde sünnitada, kui meil on niigi suur probleem kodutute kassidega, keda varjupaikades hukatakse, sest pole kohti, kuhu neid panna.

-Kui sa tahad omale tõukassi, siis kontrolli, et ostaksid kassi korralikult kasvatajalt. Odavad paarisaja-eurosed ning ilma tõutunnistuseta ja paberiteta kassipojad on põhjusega odavad. Tõutunnistus maksab paarkümmend eurot ja õigel kasvatajal ei ole seda raske teha. Korralikud kasvatajad valivad kassipoegade vanemaid ning neile on tehtud enne paaritamist terviseuuringud, et uued omanikud saaksid kindlamad olla tema tervises.