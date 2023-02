Teeme selgeks: millised on näriliste jaoks hädavajalikud elutingimused

Põhiliseks probleemiks on sobimatu puur. Merisead, liivahiired, tšintšiljad, rotid, küülikud, hiired, deegud on seltskondlikud loomad ning naudivad üksteisega aja veetmist- nad lausa vajavad seda. Seetõttu peab neil olemas olema vastavalt liigile sobiva suurusega puur. Hamstrid on uhked ja isepäised loomad, nemad ei soovi endale puuri kaaslast (see aga ei tähenda, et neil pole palju ruumi vaja- vastupidi, see on neile väga vajalik).